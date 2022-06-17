Санкт-Петербург, , 23:14 — REGNUM Привлечение иностранных управленцев и специалистов для работы в российских организациях и международных компаниях России стало главной темой панельной дискуссии «Как оформить визу в страну возможностей» 17 июня 2022 года в рамках Петербургского международного экономического форума2.

Участники поговорили о том, как преодолеть отток иностранной рабочей силы из России, как вести работу с соотечественниками, проживающими за рубежом и испытывающими сложности с возвращением на родину, обсудили возможности, которые сегодня существуют в России для талантливых иностранных специалистов.

«Один из принципов, который озвучил сегодня президент на панельной дискуссии форума, это принцип открытости — наша страна открыта, открыта для всех тех, кто любит Россию. Во время форума много было дискуссий на темы экономики, финансов, кредитной политики, логистики, но ничего нельзя решить без людей, без кадров. Кто-то говорит про отток кадров, но мы точно знаем, что есть большое количество людей, которые хотят приехать в нашу страну, любят ее, хотят связать свою жизнь с Россией», — обратился к участникам дискуссии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», модератор панельной сессии Алексей Комиссаров.

Руководитель президентской платформы «Россия — страна возможностей» рассказал о том, какие итоги показал трек «Международный» конкурса «Лидеры России», который позволил выявить и привлечь в Россию опытных управленцев из разных стран мира:

«Проведение международного трека мы озвучили на прошлом форуме здесь, в Санкт-Петербурге. Мы не ожидали тогда, что получим более 10 тысяч заявок из 150 государств. Это было до известных событий. После 24 февраля были сомнения, как этот трек будет продолжен. У нас 102 человека дошли до финала, финал проходил в конце марта. Множество проблем было с тем, как добраться до финала, но 70 человек приехали и аплодисментами встретили решение Наблюдательного совета о том, что будет ходатайство о предоставлении всем статуса победителей и возможности получить по упрощенной схеме гражданство России. Это было главной наградой трека, ради которой многие участвовали в конкурсе», — сообщил Алексей Комиссаров.

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», наставник конкурса «Лидеры России» Алексей Лихачев отметил, что в мире становится престижным быть членом российской «ядерной семьи».

«Мы экспортируем технологии, которые проверены жесткими требованиями российских и международных регуляторов, и как приложение к этому знания, потому что невозможно научиться эксплуатировать атомную станцию по учебнику. Мы экспортируем культуру производства, безопасности, развития и хранения наших технологий, а еще — ценности и образ жизни, — сообщил он. — «Росатом» — часть внешней политики нашей страны, часть большой российской культуры и мировоззрения. Мы это очень ценим и этим гордимся. Сегодня среди наших международных партнеров становится престижным быть членом большой российской ядерной семьи. Для нас важно создавать лучшие в мире атомные станции и максимально формировать единую среду ценностей и убеждений».

Глава Россотрудничества, член Наблюдательного совета трека «Международный» конкурса управленцев «Лидеры России» Евгений Примаков в своем выступлении рассказал о программах, которые реализуются ведомством для привлечения в Россию талантливых специалистов и молодежи, отдельный акцент он сделал на нововведениях в сфере получения российского гражданства: «Общий подход к приглашению и привлечению специалистов в Россию сейчас очень сильно меняется и в лучшую сторону. Вводятся новые возможности для людей, которые имеют право получить российское гражданство по упрощенной схеме, я сейчас говорю не только о родственниках, детях и супругах соотечественников, я говорю и о молодых специалистах. Среди этих примеров и возможность получить гражданство по указу Президента для победителей конкурса «Лидеры России». Нам нужны талантливые, умные, толковые, дельные люди. И государство перестраивается в эту сторону».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Россия много лет обеспечивает за рубежом работу жизненно важных предприятий:

«Когда мне говорят, что мы ничего не производим, я отвечаю, что наши компании людям за рубежом строят атомные электростанции. Это вам не «джинсы сшить». Атомные электростанции — это наука, технологии, дизайн, это знание законов, это знание экологии, знание производственной цепочки. Можно сказать, что часть жизни за рубежом обеспечиваем мы. Причем используя самые новые технологии. А еще химия, физика, математика. Наша страна — это «регионообразующее» предприятие». В современном мире должны быть константы, и их обеспечивает Россия.

Она также добавила, что исторически Россия всегда предоставляла иностранцам возможности для развития и сейчас этих возможностей становится еще больше: «Важный исторический аспект: наша страна, несмотря на многолетние противостояния с Западом, давала такие возможности гражданам других государств на своей территории, что они за счет этих возможностей вписывали свои имена не только в историю России, но и в мировую историю. Так было во все времена. Многое мы делаем и сейчас, в практическом плане. Работает комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и меценатству при Всемирном Координационном совете российских соотечественников — главном исполнительном органе Всемирного конгресса. Уже появился всемирный бизнес-альянс русскоговорящих женщин, Евразийский женский форум, который создала Валентина Ивановна Матвиенко, государственная программа по переселению, большое количество законодательных мер, разработанных при участии МИДа России, по облегчению получения российского гражданства, федеральный закон о гражданстве, проект «Лидеры России».

Евгений Демин, наставник конкурса «Лидеры России», генеральный директор компании Splat, разрабатывающей и производящей профессиональные решения в категориях ухода за полостью рта, бытовой химии и детской косметики, поделился, с какими сложностями столкнулся российский бизнес, есть ли проблемы с наймом сотрудников в других странах и какие перспективы есть у компании в дальнейшем:

«Россия действительно большая и значимая часть мира не только в культуре и спорте, но и в программировании, биологии и химии. К примеру, в SPLAT Global мы постоянно увеличиваем инвестиции в образование, закупки новых технологий и оборудования, создание новых рабочих мест, а также в разработку собственных инновационных продуктов. Мы представляем интерес для молодых учёных от Нью-Йорка до Токио, потому что даем возможности расти профессионально, потому что ставим интересные задачи и высоко задираем планку. Многие специалисты хотят присоединиться к таким командам и быть частью большой интересной международной истории», — сообщил Евгений Демин.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов затронул тему развития региональной экономики в условиях санкций: «Мы много сделали для позиционирования Удмуртии, продвижение удмуртских товаров. Могу привести конкретный пример. Воткинская промышленная компания — это мебельная компания бренда Polini, занимает 7% рынка детской мебели в Германии. На сегодняшний день ни один заказчик из Германии, Великобритании не отказался от поставок этой продукции. Это факт. За последние пять лет экспорт микро- и малого бизнеса прирос кратно, в год пандемии торговый оборот микробизнеса составил порядка 18 млн долларов. Сейчас мы не видим какого-то существенного снижения по этому показателю. Я не хочу погружать всех в иллюзию благополучия, проблем безусловно много, но рынок сбыта настолько большой, что я уверен, мы найдем своего покупателя, по крайней мере по малому и среднему бизнесу точно».

Победитель трека «Международный» конкурса управленцев «Лидеры России» Глеб Сибирцев из Эстонии рассказал о том, какие точки роста, на его взгляд, есть в России для привлечения иностранных граждан: «Мы провели опрос среди финалистов международного трека о том, какие точки роста они видят для привлекательности России. Меня приятно удивили результаты опроса, потому что они во многом совпали с моей точкой зрения. Сегодня в России уже многие услуги, многие сферы очень доступны, комфортны для иностранцев: это образование, устройство детей в школу, в детский сад, это здравоохранение, работа многофункциональный центров, взаимодействие с налоговой. Среди точек роста я бы отметил упрощение миграционных процедур и упрощение для работодателей найма иностранных работников. Также замечу, что у иностранцев есть большой запрос работать в России удаленно».

Победитель четвертого сезона конкурса «Лидеры России» и победитель трека «Международный» Виталий Арестов из Республики Казахстан убедился на собственном примере, что Россия действительно ищет соотечественников, которым небезразлична ее судьба: «На конкурсе я увидел таких же, как я, людей, которым небезразлична судьба нашей общей духовной родины, которые готовы работать в этой стране и приносить ей пользу. Россия, со всей стороны, готова протянуть руку своим соотечественникам и дать им большое количество возможностей для работы, развития и созидания. За время конкурса нам удалось поработать с лучшими управленцами этой страны — Михаилом Мишустиным, Сергеем Кириенко, Алексеем Комиссаровым, и реализовать множество инициатив, таких как, например, создание благотворительного фонда для помощи людям на Донбассе и работа над открытием Русского дома в Ганновере. В качестве награды всем финалистам трека представилась уникальная возможность получить по упрощенной процедуре гражданство России. Для нас это большое благо».

Трек «Международный» был запущен впервые в 2021 году в четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» по решению Президента России по итогам заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Цель трека — привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, показать открытость и преимущества нашей страны для большого количества людей в других странах, а также заинтересованность России в поддержке русскоязычного населения, проживающего за границей. Председателем Наблюдательного совета трека «Международный» является министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.