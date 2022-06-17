Охрид, Северная Македония, , 23:44 — REGNUM Специальный представитель Великобритании на Западных Балканах Стюарт Пич 17 июня посетил Преспанский форум, который состоялся в Охриде.

Стюарт Пич Defenceimagery.mod.uk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик побеседовал с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски. Стороны обсудили украинский кризис и сотрудничество двух стран в рамках НАТО.

В ходе беседы с Пичем Пендаровски подчеркнул, что разблокировка переговоров о вступлении страны в ЕС позитивно повлияет на стабильность региона Западные Балканы.

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