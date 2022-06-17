Подгорица, 17 июня, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Среди погибших иностранных наемников, принимающих участие в конфликте на Украине, оказался гражданин Черногории. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич 17 июня.

Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931

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«Среди 6956 иностранных наемников со всего мира, которые воюют против русских на Украине, были и два черногорца. Я говорю «были», так как один из них, к сожалению, погиб», — заявил Кнежевич на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что ранее министерство обороны России сообщило, что около 7000 иностранных наемников из 64 страны мира прибыло на Украину с момента начала специальной военной операции, из них почти 2000 погибло.