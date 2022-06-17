Бишкек, 17 июня, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Евразийский экономический союз — это наша семья, о благополучии которой мы вместе должны заботиться. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров, выступая на тематической сессии Петербургского международного экономического форума.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

По словам киргизского чиновника, помимо внешних факторов, негативно влияющих на экономику ЕАЭС, существуют и внутренние факторы — барьеры и препятствия на внутреннем рынке.

Он отметил необходимость переформатирования существующих механизмов борьбы с этими негативными проявлениями.

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«Наши страны должны подумать над расширением полномочий Евразийской экономической комиссии, а также пересмотреть роль суда Евразийского экономического союза в данном процессе», — подчеркнул Жапаров.

Подводя итог, глава правительства Киргизии акцентировал внимание на важности поиска объединяющих идей в рамках Евразийского альянса.

«Объединяющие идеи несут в себе огромный созидательный потенциал, позволяя затронуть глубинные пласты того, что делает нас сообществом людей, объединенных в социумы, со своими заботами и желаниями, опасениями, надеждами на будущее. Что характерно для индивида, то созвучно и для стран как сообществ, объединенных языком, культурой и религией. Неважно, малые они или большие», — резюмировал он.

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