Вашингтон, , 00:08 — REGNUM В Сеть выложили трейлер экшен-триллера «Горячее место». Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 17 июня.

Мэл Гибсон в фильме «Горячее место» режиссёра Джеймса Каллена Брессака Кадр из трейлера

По сюжету ленты, главный герой, роль которого исполнит Кевин Диллон, становится участником масштабного ограбления из-за взрывного устройства, размещённого под его стулом злоумышленником. Режиссёром фильма выступит Джеймс Каллен Брессак («Дом моих кошмаров»), а одного из второстепенных персонажей сыграет Мэл Гибсон.

Напомним, театральная премьера «Горячего места» намечена на 1 июля 2022 года. В России картина не выйдет.

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