Лос-Анджелес, США, , 23:05 — REGNUM Американская группа The Black Eyed Peas представила песню под названием Don’t You Worry. Композиция доступна на цифровых площадках с 17 июня.

Участники группы The Black Eyed Peas Цитата из клипа CONSTANT pt.1 pt.2

В записи трека помимо The Black Eyed Peas приняли участие певица Shakira и диджей David Guetta. Вместе с песней вышел клип на неё, однако пользователи YouTube из России не могут посмотреть его без VPN.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году The Black Eyed Peas выпустили три сингла — Mamacita, FEEL THE BEAT и VIDA LOCA. Они вошли в альбом группы под названием Translation, релиз которого состоялся в том же году.

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