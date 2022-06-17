Лондон, , 23:05 — REGNUM 25-летний центральный полузащитник «Лестер Сити» и сборной Бельгии по футболу Юри Тилеманс может продолжить карьеру в «Арсенале». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство «канониров» уже начало переговоры с «лисами» на предмет трансфера футболиста.

Юри Тилеманс Кирилл Венедиктов

Ранее сообщалось, что в подписании Юри Тилеманса также заинтересованы мадридский «Реал» и «Ливерпуль». «Канониры» готовы заплатить «Лестеру» 46 миллионов евро за трансфер бельгийца в грядущее летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Юри Тилеманс принял участие в 32-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За «Лестер Сити» хавбэк выступает с 8 июля 2019 года после перехода из «Монако» за 45 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.