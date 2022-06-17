Нижний Новгород, , 23:02 — REGNUM Жителям и гостям Нижнего Новгорода предоставят возможность оплачивать услуги автомобильных парковок не только на фиксированное время, но и поминутно. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по транспорту городской думы.

Парковка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Андрей Житников, сейчас в столице Приволжья действует почасовая тарификация за использование платных парковочных мест вне зависимости от способа оплаты — через паркомат, мобильное приложение, СМС на короткий номер или на сайте единого парковочного пространства.

По его словам, после того, как нововведение начнёт действовать, водители смогут оплачивать парковку через паркомат с точностью до 15 минут, а не за полный час, как это происходит сейчас.

«А через личный кабинет пользователя на сайте единого парковочного пространства, мобильное приложение или СМС-сообщение оплата будет осуществляться с точностью до минуты», — подытожил чиновник.