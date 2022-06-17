Барселона, Испания, 17 июня, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, каталонская «Барселона» требует у «Манчестер Юнайтед» 85 миллионов евро за трансфер 25-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга.

«Барселона»

При этом «красные дьяволы» готовы предложить 60 миллионов евро чистыми и еще 10 миллионов евро в качестве бонусов. Трансферная стоимость хавбэка, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

Де Йонг выступает за «Барселону» с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. Текущее соглашение полузащитника с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в подписании Френки де Йонга заинтересован новый главный тренер «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг, который работал с футболистом во время тренерской деятельности в «Аяксе».