Рим, 17 июня, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Стоимость литра дизеля на заправках с самообслуживанием в Италии превысила 2 евро, передают профильные СМИ 17 июня.

ArtTower АЗС Shell

Таким образом в стране не осталось ни одного вида автомобильного топлива и ни одного типа АЗС, где цена была бы ниже 2 евро за литр.

Как сообщалось ранее, правительство Италии рассматривает возможность продлить до конца лета 2022 года действия нормы о двукратном снижении топливных акцизов (во избежание дальнейшего роста цен), но эта мера потребует 4−5 млрд евро.