Москва, 17 июня, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Видео, на котором двое пленных американских наёмников, воевавших на стороне украинских боевиков под Харьковом, признаются в пацифизме, опубликовано в интернете.

Смерть

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На видео старший из них, Александр Дрюке, по-английски, а затем и по-русски уверяет: «Я против войны». Второй, вероятно, Энди Хьюн, по-русски повторяет ту же фразу.

В телеграм-канале «Репортёр Руденко V» отмечается, что оба наёмника хотят домой.

Добавим, что в плен американцы попали на прошлой неделе, как пишет британская газета. Уточняется, что это произошло в ходе «ожесточённого боя».

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