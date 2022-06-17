Бергамо, Италия, , 22:53 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Аталанта» из Бергамо приняло решение выкупить у туринского «Ювентуса» 24-летнего центрального защитника сборной Турции Мериха Демирала за 20 миллионов евро.

Логотип Ювентуса

В прошедшем сезоне Мерих Демирал, выступая за «Аталанту» на правах аренды, принял участие в 28-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил восемь желтых карточек.

«Ювентус» выкупил Демирала у «Сассуоло» 5 июля 2019 года за 19,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость турецкого защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» готов отдать «Ювентусу» Жоржиньо в обмен на защитника сборной Турции Демирала.