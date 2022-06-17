Лос-Анджелес, США, 17 июня, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Картина «Топ Ган: Мэверик» собрала в мировом прокате более $800 млн. Об этом 17 июня пишет The Hollywood Reporter.

Кадр из трейлера Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик»

Как отмечает издание, кинолента стала самой кассовой в фильмографии Тома Круза, обогнав «Миссия невыполнима: Последствия» ($791 млн). Ранее «Топ Ган: Мэверик» был признан самым кассовым фильмом 2022 года в США ($401 млн).

ИА REGNUM напоминает, что мировая премьера фильма состоялась 27 мая 2022 года. «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински является продолжением боевика 1986 года «Лучший стрелок», снятым режиссёром Тони Скоттом, главную роль в котором также исполнил Том Круз.