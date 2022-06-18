Вашингтон, , 00:08 — REGNUM Актёр Итан Хоук, известный по роли в фильме «Перед рассветом», снимется в криминальном сериале «Белые». Об этом сообщил портал Film.ru 17 июня.

Итан Хоук Кадр из интервью для GQ

Предстоящее шоу станет адаптацией одноимённого романа Ричарда Прайса и расскажет о детективе Билле Грэйвзе (Итан Хоук), которому предстоит повторно предъявить обвинения преступнику, ушедшему от ответственности из-за ошибок судебной системы. Автором сериала выступит Джез Баттеруорт («Ford против Ferrari»).

Напомним, сериал «Белые» будет показывать канал Showtime. Точная дата релиза шоу пока что не раскрывается.

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