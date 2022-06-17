Рим, , 22:47 — REGNUM Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри заблокировал трансфер 34-летнего испанского атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты в римский клуб. Об этом 17 июня сообщило издание Il Messaggero.

Хуан Мата Warrenfish

В прошедшем сезоне Хуан Мата принял участие в двенадцати матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле испанец провел 410 минут.

Ранее сообщалось, что Мата покинет клуб из Манчестера после истечения срока контракта. Текущее соглашение испанца с «МЮ» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Хуан Мата выступал за «Манчестер Юнайтед» с 24 января 2014 года после перехода из лондонского «Челси» за 44,73 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость испанского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.