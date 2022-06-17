Москва, 5 апреля, 2024, 09:11 — ИА Регнум. В течение первых двух месяцев 2024 года в Москве выдали почти 1,4 тысячи льготных ИТ-ипотек. Общая сумма выданных ипотек составила 17,1 миллиарда рублей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Москва сохраняет лидирующие темпы по выдаче ИТ-ипотеки. На столицу приходится почти 30% от общего числа и около 40% от объема выданных в России кредитов по этой программе», — сказал заммэра. Он добавил, что льготная ИТ-ипотека представляет собой инструмент, который помогает профильной категории заемщиков улучшить свои жилищные условия. «За два первых месяца этого года ИТ-специалисты получили почти 1,4 тысячи ИТ-ипотек на сумму 17,1 миллиарда рублей. По сравнению с тем же периодом 2023 года число выданных кредитов выросло почти втрое, а их объем — в 2,9 раза», — отметил Владимир Ефимов.

По информации департамента экономической политики и развития города Москвы, спрос на ИТ-ипотеку растет с весны прошлого года. Это связано с изменениями, которые внесли в программу в феврале. В частности, возрастные границы для получения такого кредита расширили до 18–50 лет, а также сократили срок работы в компании, который необходим для получения льготы.

Кроме того, растет и доля ИТ-ипотеки в общем числе льготных ипотечных программ. В течение первых двух месяцев 2024 года на нее пришлось более 16% от числа выданных кредитов. В общем объеме выданных льготных ипотек она занимает почти четверть от объема выданных кредитов.

Льготная ИТ-ипотека под 5% годовых доступна для специалистов в возрасте от 18 до 50 лет, работающих в аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ИТ-компаниях. Средняя зарплата заемщика из Москвы в течение трех последних месяцев должна составлять от 150 тысяч рублей до налогообложения.