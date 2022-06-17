Москва, , 22:47 — REGNUM Поручение президента России Владимира Путина отменить большинство проверок бизнеса в России позитивно скажется на деятельности предприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил адвокат Алексей Глазунов.

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«Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин дал правительству страны поручение отменить большую часть существующих проверок бизнеса. Почему возникла необходимость отмены проверок бизнеса? Само слово «проверка» на протяжении многих лет действовало на российских предпринимателей устрашающе, так как сулило неизбежные проблемы, даже если предприятие функционировало нормально, и его владельцы и руководители старались все делать по закону», — сказал эксперт.

По его мнению, проверки бизнеса в России зачастую использовались в качестве инструмента давления на предпринимателей. Поэтому отмена значительной части контрольно-надзорных мероприятий позволит значительно облегчить работу предприятий, особенно малых и средних.

«Во-первых, компании будут нести меньше расходов, так как проверки очень часто приводили либо к штрафам, либо к вымогательству денег коррупционерами. Во-вторых, предприниматели смогут работать спокойнее, уйдет стрессовый фактор в виде ожидания внезапной проверки с непредсказуемыми последствиями. В целом, рынок вздохнет свободнее, что особенно важно в текущей экономической ситуации, после пандемийных ограничений и на фоне введенных против Российской Федерации санкций», — отметил Глазунов.

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