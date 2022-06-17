Париж, , 22:42 — REGNUM Французский клуб «Пари Сен-Жермен» практически договорился с «Порту» о трансфере 22-летнего атакующего полузащитника сборной Португалии Витиньи. Об этом 17 июня сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

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Также сообщает, что «Манчестер Юнайтед» никогда не проявлял интерес к Витинье, как об этом сообщали СМИ.

Текущее соглашение Витиньи с «Порту» рассчитано до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость португальского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Витинья, выступая за «Порту», принял участие в тридцати турах регулярного чемпионата Португалии, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.