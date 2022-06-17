Рим, , 22:40 — REGNUM В парламенте Италии не должно быть «разделений» во время доклада премьер-министра Марио Драги и голосования о доверии к нему, заявил 17 июня лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Энрико Летта Francesco Pierantoni

Визит Драги в компании лидеров Германии и Франции в Киев показал, что Рим в настоящее время наравне с Парижем и Берлином представляет Европу, отметил Летта.

В такой значимый для внешней политики и для Евросоюза момент следовало бы сплотиться, а не разделяться, считает он.