18 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Санкт-Петербург, , 00:13 — REGNUM Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) подходит к завершению. В пятницу, 17 июня, был ключевой день работы, и в этот день не обошлось без попыток срыва намеченной программы. Главное мероприятие форума — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина — подверглось масштабной DDoS-атаке, из-за чего его начало пришлось отложить начало «пленарки» на 1,5 часа. А значит, сместились на более поздний срок и вечерние сессии ПМЭФ.

Трансляция пленарного заседания на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Третий день мероприятия выпал на конец рабочей недели. Некоторая расслабленность, несмотря на важность события, чувствовалось с самого утра. Сначала участники форума, которые получили особое приглашение, позавтракали в павильоне Сбера, обсуждая с президентом и председателем правления банка Германом Грефом состояние российской экономики и её перспективы на фоне в корне изменившейся реальности последних месяцев.

После чего первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов вместе с Агентством стратегических инициатив (АСИ) представил ежегодную оценку состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ, отметив, что год от года инвестиционная привлекательность регионов становится лучше. Напомним, что по итогам 2021 года в лидерах рейтинга АСИ оказалась Москва, Татария, Московская и Тульская области, а Петербургу досталось лишь шестое место.

Сессия «Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ» Дарья Драй © ИА REGNUM

Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов Дарья Драй © ИА REGNUM

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин Дарья Драй © ИА REGNUM

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин Дарья Драй © ИА REGNUM Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Московской области Андрей Воробьев Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин Дарья Драй © ИА REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава Татарии Рустам Минниханов Дарья Драй © ИА REGNUM

Воодушевленные достигнутыми успехами или расстроенные своими показателями главы регионов и представители бизнеса разошлись по стендам. Кто-то продолжил заключать соглашения, направленные на привлечение новых инвестиций в регионы, а кто-то — знакомиться с павильонами коллег, налаживанием деловых отношений, ради чего, в целом, и был придуман форум, отметивший 25-летний юбилей.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин Дарья Драй © ИА REGNUM

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников Дарья Драй © ИА REGNUM

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин Дарья Драй © ИА REGNUM

Чувствовалось, что участники и гости форума с нетерпением ожидают главное событие дня — выступление Владимира Путина на пленарном заседании. По плану, оно должно было начаться в 14:00 мск, однако незадолго до начала произошла мощная DDoS-атака на ресурсы форума, что сказалось на пропускной системе, обеспечивающей доступ в зал тех, кто получил отдельное приглашение послушать президента. Было решено сдвинуть время мероприятия на 1,5 часа, чтобы отбить атаку и проверить работоспособность системы.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Долгожданное выступление главы государства состоялось при полном аншлаге, но с соблюдением ковидных ограничений — с дистанцией в 1,5 метра, действующим на 24 часа дополнительным ПЦР-тестом и, частично, в масках.

Участники ПМЭФ 2022 идут на Пленарное заседание Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники ПМЭФ 2022 идут на Пленарное заседание Дарья Драй © ИА REGNUM

Мария Захарова Дарья Драй © ИА REGNUM

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова Дарья Драй © ИА REGNUM

Геннадий Тимченко Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава Газпрома Алексей Миллер Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава банка ВТБ Андрей Костин и журналистка Наиля Аскер-заде Дарья Драй © ИА REGNUM

Александр Дюков Дарья Драй © ИА REGNUM

Художник Никос Сафронов Дарья Драй © ИА REGNUM

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Остальные участники форума, кто не был допущен в зал пленарного заседания, довольствовались трансляцией речи Путина в многочисленных секциях и павильонах, где царила непринужденная атмосфера и был организован бесперебойный доступ к кофе и другим напиткам. Участники ПМЭФ обменивались впечатлениями от форума и новостей из выступления президента.

Трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Трансляция пленарного заседания на ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

В субботу, 18 июня, на форуме пройдет еще несколько сессий и круглых столов, после чего оргкомитет подведёт итоги его работы.

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