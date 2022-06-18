Санкт-Петербург, 18 июня 2022, 00:13 — REGNUM Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) подходит к завершению. В пятницу, 17 июня, был ключевой день работы, и в этот день не обошлось без попыток срыва намеченной программы. Главное мероприятие форума — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина — подверглось масштабной DDoS-атаке, из-за чего его начало пришлось отложить начало «пленарки» на 1,5 часа. А значит, сместились на более поздний срок и вечерние сессии ПМЭФ.
Третий день мероприятия выпал на конец рабочей недели. Некоторая расслабленность, несмотря на важность события, чувствовалось с самого утра. Сначала участники форума, которые получили особое приглашение, позавтракали в павильоне Сбера, обсуждая с президентом и председателем правления банка Германом Грефом состояние российской экономики и её перспективы на фоне в корне изменившейся реальности последних месяцев.
После чего первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов вместе с Агентством стратегических инициатив (АСИ) представил ежегодную оценку состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ, отметив, что год от года инвестиционная привлекательность регионов становится лучше. Напомним, что по итогам 2021 года в лидерах рейтинга АСИ оказалась Москва, Татария, Московская и Тульская области, а Петербургу досталось лишь шестое место.
Воодушевленные достигнутыми успехами или расстроенные своими показателями главы регионов и представители бизнеса разошлись по стендам. Кто-то продолжил заключать соглашения, направленные на привлечение новых инвестиций в регионы, а кто-то — знакомиться с павильонами коллег, налаживанием деловых отношений, ради чего, в целом, и был придуман форум, отметивший 25-летний юбилей.
Чувствовалось, что участники и гости форума с нетерпением ожидают главное событие дня — выступление Владимира Путина на пленарном заседании. По плану, оно должно было начаться в 14:00 мск, однако незадолго до начала произошла мощная DDoS-атака на ресурсы форума, что сказалось на пропускной системе, обеспечивающей доступ в зал тех, кто получил отдельное приглашение послушать президента. Было решено сдвинуть время мероприятия на 1,5 часа, чтобы отбить атаку и проверить работоспособность системы.
Долгожданное выступление главы государства состоялось при полном аншлаге, но с соблюдением ковидных ограничений — с дистанцией в 1,5 метра, действующим на 24 часа дополнительным ПЦР-тестом и, частично, в масках.
Остальные участники форума, кто не был допущен в зал пленарного заседания, довольствовались трансляцией речи Путина в многочисленных секциях и павильонах, где царила непринужденная атмосфера и был организован бесперебойный доступ к кофе и другим напиткам. Участники ПМЭФ обменивались впечатлениями от форума и новостей из выступления президента.
В субботу, 18 июня, на форуме пройдет еще несколько сессий и круглых столов, после чего оргкомитет подведёт итоги его работы.
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