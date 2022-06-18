Санкт-Петербург, 18 июня 2022, 00:13 — REGNUM Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) подходит к завершению. В пятницу, 17 июня, был ключевой день работы, и в этот день не обошлось без попыток срыва намеченной программы. Главное мероприятие форума — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина — подверглось масштабной DDoS-атаке, из-за чего его начало пришлось отложить начало «пленарки» на 1,5 часа. А значит, сместились на более поздний срок и вечерние сессии ПМЭФ.

Трансляция пленарного заседания на ПМЭФ 2022
Трансляция пленарного заседания на ПМЭФ 2022
Дарья Драй © ИА REGNUM

Третий день мероприятия выпал на конец рабочей недели. Некоторая расслабленность, несмотря на важность события, чувствовалось с самого утра. Сначала участники форума, которые получили особое приглашение, позавтракали в павильоне Сбера, обсуждая с президентом и председателем правления банка Германом Грефом состояние российской экономики и её перспективы на фоне в корне изменившейся реальности последних месяцев.

После чего первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов вместе с Агентством стратегических инициатив (АСИ) представил ежегодную оценку состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ, отметив, что год от года инвестиционная привлекательность регионов становится лучше. Напомним, что по итогам 2021 года в лидерах рейтинга АСИ оказалась Москва, Татария, Московская и Тульская области, а Петербургу досталось лишь шестое место.

Сессия «Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ»
Сессия «Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Глава Башкирии Радий Хабиров
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Глава Башкирии Радий Хабиров
Дарья Драй © ИА REGNUM
Глава Татарии Рустам Минниханов
Глава Татарии Рустам Минниханов
Дарья Драй © ИА REGNUM

Воодушевленные достигнутыми успехами или расстроенные своими показателями главы регионов и представители бизнеса разошлись по стендам. Кто-то продолжил заключать соглашения, направленные на привлечение новых инвестиций в регионы, а кто-то — знакомиться с павильонами коллег, налаживанием деловых отношений, ради чего, в целом, и был придуман форум, отметивший 25-летний юбилей.

ПМЭФ 2022
ПМЭФ 2022
Дарья Драй © ИА REGNUM
ПМЭФ 2022
ПМЭФ 2022
Дарья Драй © ИА REGNUM
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников
Дарья Драй © ИА REGNUM
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин
Дарья Драй © ИА REGNUM

Чувствовалось, что участники и гости форума с нетерпением ожидают главное событие дня — выступление Владимира Путина на пленарном заседании. По плану, оно должно было начаться в 14:00 мск, однако незадолго до начала произошла мощная DDoS-атака на ресурсы форума, что сказалось на пропускной системе, обеспечивающей доступ в зал тех, кто получил отдельное приглашение послушать президента. Было решено сдвинуть время мероприятия на 1,5 часа, чтобы отбить атаку и проверить работоспособность системы.

ПМЭФ 2022
ПМЭФ 2022
Дарья Драй © ИА REGNUM
ПМЭФ 2022
ПМЭФ 2022
Дарья Драй © ИА REGNUM
ПМЭФ 2022
ПМЭФ 2022
Дарья Драй © ИА REGNUM
ПМЭФ 2022
ПМЭФ 2022
Дарья Драй © ИА REGNUM

Долгожданное выступление главы государства состоялось при полном аншлаге, но с соблюдением ковидных ограничений — с дистанцией в 1,5 метра, действующим на 24 часа дополнительным ПЦР-тестом и, частично, в масках.

Участники ПМЭФ 2022 идут на Пленарное заседание
Участники ПМЭФ 2022 идут на Пленарное заседание
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники ПМЭФ 2022 идут на Пленарное заседание
Участники ПМЭФ 2022 идут на Пленарное заседание
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мария Захарова
Мария Захарова
Дарья Драй © ИА REGNUM
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова
Дарья Драй © ИА REGNUM
Геннадий Тимченко
Геннадий Тимченко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Глава Газпрома Алексей Миллер
Глава Газпрома Алексей Миллер
Дарья Драй © ИА REGNUM
Глава банка ВТБ Андрей Костин и журналистка Наиля Аскер-заде
Глава банка ВТБ Андрей Костин и журналистка Наиля Аскер-заде
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Дюков
Александр Дюков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Художник Никос Сафронов
Художник Никос Сафронов
Дарья Драй © ИА REGNUM
ПМЭФ 2022
ПМЭФ 2022
Дарья Драй © ИА REGNUM

Остальные участники форума, кто не был допущен в зал пленарного заседания, довольствовались трансляцией речи Путина в многочисленных секциях и павильонах, где царила непринужденная атмосфера и был организован бесперебойный доступ к кофе и другим напиткам. Участники ПМЭФ обменивались впечатлениями от форума и новостей из выступления президента.

Трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на ПМЭФ 2022
Трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на ПМЭФ 2022
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на ПМЭФ 2022
Трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на ПМЭФ 2022
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на ПМЭФ 2022
Трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на ПМЭФ 2022
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на ПМЭФ 2022
Трансляция выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на ПМЭФ 2022
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трансляция пленарного заседания на ПМЭФ 2022
Трансляция пленарного заседания на ПМЭФ 2022
Дарья Драй © ИА REGNUM

В субботу, 18 июня, на форуме пройдет еще несколько сессий и круглых столов, после чего оргкомитет подведёт итоги его работы.

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