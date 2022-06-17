Барселона, Испания, , 22:35 — REGNUM Как сообщает испанское издание Sport.es, каталонская «Барселона» планирует расторгнуть контракт с 28-летним французским центральным защитником Самуэлем Юмтити.

Самюэль Умтити

В январе 2022 года «сине-гранатовые» продлили контракт с Самуэлем Юмтити до 2026 года, чтобы зарегистрировать нападающего сборной Испании Феррана Торреса. С того момента Самуэль Юмтити не сыграл ни в одном официальном сайте за «Барселону».

Самуэль Юмтити выступает за «Барселону» с 14 июля 2016 года после перехода из французского «Лиона» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.