Киев, , 22:34 — REGNUM Российская армия превосходит украинскую в огневой мощи в 15 раз, заявил 17 июня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в статье для американского журнала Foreign Affairs.

Война на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Россия «в самых важных частях линии фронта» 15-кратно превосходит Украину в артиллерии.

«Российская артиллерия превосходит наше оружие в соотношении 1 к 15 на наиболее важных участках линии фронта, поэтому нескольких американских ракетных систем будет недостаточно, чтобы мы одержали верх», — написал Кулеба.

При этом украинский министр пожаловался, что иностранная помощь приходит на Украину поздно и её «слишком мало».

Также Кулеба заявил, что Киеву нужно тяжелое вооружение из «различных источников».