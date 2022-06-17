Рим, 17 июня, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Правительство Италии рассматривает возможность продления нормы о двукратном снижении акцизов на топливо до конца лета 2022 года, передает Ansa 17 июня.

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Целью является удержание цены на литр бензина и дизеля ниже «психологической» отметки в 2 евро.

Расходы оцениваются в 4−5 млрд евро. Если норма не будет продлена, рост выше отметки в 2 евро, около которой сейчас колеблются цены, неизбежен.