Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Известная певица Дженнифер Лопес высказалась об отношениях с матерью. Об этом сообщил портал Spletnik.ru 17 июня.

Дженнифер Лопес Скриншот YouTube

«‎Мама сделала то, что должна была сделать, чтобы выжить, и это сделало ее сильной, но при этом жесткой. Она выбила из меня всю дурь»‎, — заявила Лопес. Исполнительница также добавила, что в подростковом возрасте часто ссорилась с матерью из-за учёбы, поскольку отдавала предпочтение занятиям танцами.

Напомним, 14 июня 2022 года на Netflix состоялась премьера документального фильма про Дженнифер Лопес. Представленная картина посвящена карьерному пути певицы.

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