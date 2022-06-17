Казань, 17 июня, 2022, 22:30 — ИА Регнум. 25-летний российский центральный полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов, выступавший в прошедшего сезоне за грозненский «Ахмат», проведет следующий сезон в «Урале» из Екатеринбурга. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба казанского клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Рубин Илья Самошников и игрок команды Зенит Малком

В прошедшем сезоне Игорь Коновалов принял участие в 25-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил шесть желтых карточек.

Коновалов выступает за «Рубин» с 22 февраля 2018 года после перехода из «Кубани» за 400 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 25-летнего хавбэка, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что руководство «Рубина» планирует выручить с продажи защитника Ильи Самошникова минимум 3 миллиона евро.