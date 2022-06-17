Минск, , 22:24 — REGNUM Известная певица Бьянка (Татьяна Липницкая) раскрыла подробности своего расставания с мужем. Об этом сообщил Telegram-канал «‎Звездач» 17 июня.

Певица Бьянка Дарья Драй © ИА REGNUM

«Развод я пережила замечательно. Конечно, когда люди расстаются, есть неразрешенные моменты, конфликты, но время ставит все на свои места. Мы с бывшим мужем сейчас в хороших отношениях», — призналась артистка. В то же время Бьянка отметила, что в её жизни «постоянно происходят новые знакомства и случается, что она влюбляется».

Напомним, в феврале 2018 года Бьянка вышла замуж за гитариста Романа Безрукова. Осенью 2021-го супруги официально развелись.

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