Амстердам, 17 июня, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Давид Орнштейн, амстердамский «Аякс» отказался продавать 24-летнего центрального защитника сборной Аргентины Лисандро Мартинеса в лондонский «Арсенал» за 30 миллионов евро.

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По информации источника, в подписании Лисандро Мартинеса также заинтересован «Манчестер Юнайтед», который недавно возглавил экс-наставник «Аякса» Эрик тен Хаг.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Лисандро Мартинес принял участие в 24-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил четыре желтые карточки.

Мартинес выступает за «Аякс» с 1 июля 2019 года после перехода из «Дефенсы» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника амстердамского клуба, по оценкам портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.