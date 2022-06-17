Вашингтон, 17 июня, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Американские сенаторы готовятся начать рассмотрение законопроекта о предоставлении военной помощи Тайваню, сообщает 17 июня пресс-служба комитета по международным отношениям верхней палаты конгресса США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Уточняется, что законопроект предусматривает выделение $4,5 млрд в течение следующих четырех лет.

«Инициатива по поддержке безопасности Тайваня утверждает выделение иностранного военного финансирования на 4,5 млрд долларов в течение четырех лет и ставит в приоритет просьбы Тайваня о помощи», — указывает пресс-служба.

Кроме того, предложено поддержать Тайвань в вопросах участия в международных организациях, и признать его главным союзником вне блока НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Китай готов сражаться и противостоять любым попыткам отделить Тайвань.