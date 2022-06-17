Лос-Анджелес, США, 17 июня 2022, 22:20 — REGNUM Компания NBC предложила комику Крису Року провести церемонию вручения премии «Эмми». Об этом 17 июня пишет Deadline.

Крис Рок
Крис Рок
(сс) Andy Witchger

Как отмечает издание, Рок стал очень востребован в качестве ведущего после недавнего скандала с пощёчиной на «Оскаре». По данным СМИ, NBC также ведёт переговоры с актёром Дуэйном Джонсоном.

ИА REGNUM напоминает, что во время церемонии вручения премии «Оскар» актёр Уилл Смит вышел на сцену и ударил Криса Рока. Причиной пощёчины стала шутка комика в адрес причёски жены Смита, которая страдает от алопеции.

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