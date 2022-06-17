Лос-Анджелес, США, 17 июня, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Компания NBC предложила комику Крису Року провести церемонию вручения премии «Эмми». Об этом 17 июня пишет Deadline.

(сс) Andy Witchger Крис Рок

Как отмечает издание, Рок стал очень востребован в качестве ведущего после недавнего скандала с пощёчиной на «Оскаре». По данным СМИ, NBC также ведёт переговоры с актёром Дуэйном Джонсоном.

ИА REGNUM напоминает, что во время церемонии вручения премии «Оскар» актёр Уилл Смит вышел на сцену и ударил Криса Рока. Причиной пощёчины стала шутка комика в адрес причёски жены Смита, которая страдает от алопеции.