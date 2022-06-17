Лидс, Великобритания, 17 июня, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лидс Юнайтед», выступающий в Английской Премьер-лиге, выкупил 26-летнего испанского опорного полузащитника мюнхенской «Баварии» Марка Року, заплатив за трансфер футболиста 12 миллионов евро.

ФК Бавария Мюнхен

Марк Рока выступал за «Баварию» с 4 октября 2020 года после перехода из «Эспаньола» за 9 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хавбэка, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Марк Рока, выступая за «Баварию», принял участие в тринадцати матчах за немецкий клуб во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле испанец провел 455 минут.