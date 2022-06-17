Йошкар-Ола, , 22:17 — REGNUM По факту ДТП в центре Йошкар-Олы, в котором погибла 83-летняя женщина. начата доследственная проверка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Марий Эл в своем telegram-канале.

Сбивший женщину в Йошкар-Оле автомобиль пресс-служба управления ГИБДД по Марий Эл

При установлении обстоятельств аварии выяснилось, что водитель грузовика доставлял товары в организацию. Он имел возможность припарковаться и донести продукцию, вес которой не был значительным. Однако он подъехал к нужному месту по тротуару. Выезжая, при наличии «слепой зоны», он не стал прибегать к помощи других лиц, чтобы избежать аварийной ситуации.

Кроме того, установлен факт отсутствия прохождения им предрейсового медицинского и технического осмотра.

В настоящее время должностными лицами управления МВД по Йошкар-Оле рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

ИА REGNUM напоминает, накануне днем на тротуаре возле одного из домов по Ленинскому проспекту 32-летний водитель микроавтобуса после выполнения разгрузочных работ при движении задним ходом совершил наезд на 83-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.