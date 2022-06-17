Лондон, , 22:13 — REGNUM 7 июля лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о трансфере 25-летнего опорного полузащитника «Брайтона» и сборной Мали Ива Биссумы. «Шпоры» заплатили за переход футболиста 29,2 миллиона евро.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Ив Биссума пополнит состав «шпор» 1 июля, в день открытия летнего трансферного окна. На данный момент трансферная стоимость малийского хавбэка, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Ив Биссума принял участие в 26-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил десять желтых карточек.