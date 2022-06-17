Пекин, 17 июня, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Компания ByteDance, владелец сервиса коротких видео TikTok, распускает свою студию Shanghai Games Studio по разработке мобильных игр. Об этом 17 июня пишет Bloomberg.

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Как отмечает издание, более ста сотрудников лишились своих рабочих мест. Из более чем 300 человек почти половина была уволена, а оставшиеся работники получили предложение о переводе в другую компанию.

Ранее ByteDance свернула часть проектов Shanghai Games Studio из-за ограничений в отношении создаваемого контента, а также лицензирования. Под крылом компании находится ещё одно игровое подразделение, штат которого в значительной степени сократили в 2021 году.