Москва, , 22:23 — REGNUM Известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал отмену проведения «Евровидения» на Украине в 2023 году. Об этом сообщил портал NEWS.ru 17 июня.

Иосиф Пригожин Yv3010

«Кроме смеха у меня это ничего не вызывает. Вообще Европа, как всегда, отличилась, это уже даже не двойные стандарты, а откровенное издевательство над гражданами Украины. Этот конкурс — пережиток прошлого и кроме отвращения уже не способен вызвать никаких других чувств. Нельзя вечно выезжать на одном и том же, особенно если это уже давно не модно и не интересно», — заявил продюсер. Стоит отметить, что не так давно Пригожин выступал с предложением о создании российского аналога «Евровидения».

Напомним, организаторы «Евровидения» приняли решение перенести проведение конкурса из Украины в Великобританию в 2023 году. Подобное решение связано с невозможностью Украины принять конкурс из-за сложившейся на её территории ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: Никас Сафронов продал свою картину в виде NFT за 5 млн рублей

Читайте развитие сюжета: Певица Бьянка рассказала, как пережила развод