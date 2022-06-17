Москва, 17 июня, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал отмену проведения «Евровидения» на Украине в 2023 году. Об этом сообщил портал NEWS.ru 17 июня.

Yv3010 Иосиф Пригожин

«Кроме смеха у меня это ничего не вызывает. Вообще Европа, как всегда, отличилась, это уже даже не двойные стандарты, а откровенное издевательство над гражданами Украины. Этот конкурс — пережиток прошлого и кроме отвращения уже не способен вызвать никаких других чувств. Нельзя вечно выезжать на одном и том же, особенно если это уже давно не модно и не интересно», — заявил продюсер. Стоит отметить, что не так давно Пригожин выступал с предложением о создании российского аналога «Евровидения».

Напомним, организаторы «Евровидения» приняли решение перенести проведение конкурса из Украины в Великобританию в 2023 году. Подобное решение связано с невозможностью Украины принять конкурс из-за сложившейся на её территории ситуации.