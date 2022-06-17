Рим, 17 июня, 2022, 22:03 — ИА Регнум. 27% жителей Италии полагают, что основную ответственность за обострение ситуации на Украине несет Киев, ЕС и США, а не Россия, таковы опубликованные 17 июня данные опроса Европейского совета по международным отношениям.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Это самый высокий показатель среди всех стран Европы, где проводился опрос. В среднем в странах Запада, по этим данным, он почти вдвое ниже — 15%.

Россию основным виновником событий считают 56% итальянцев (в среднем на Западе — 73%).

Препятствием к восстановлению мира является позиция Киева, ЕС и США, полагают 35% опрошенных в Италии (17% в общем рейтинге). Противоположная точка зрения — у 39% граждан.

Выделять больше средств на военные поставки не нужно, считают 63% итальянских респондентов (38% в общем рейтинге). Поддерживают увеличение финансирования 14% граждан страны.