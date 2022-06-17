Йошкар-Ола, , 22:03 — REGNUM Центризбирком Марий Эл принял документы от представителя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Натальи Глущенко. Об этом ЦИК региона сообщает в своем telegram-канале.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В центризбиркоме кандидату напомнили о необходимости сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в свою поддержку и указали, что пакет документов для регистрации кандидатом должен быть представлен в период с 22 по 27 июля текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы республики назначены на единый день голосования — 11 сентября.

Ранее документы в ЦИК подали врио главы Марий Эл Юрий Зайцев в качестве самовыдвиженца. ЛДПР выдвинула Антона Мирдабалева — главу фракции ЛДПР в Госсобрании республики. Валентина Злобина представляет «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость».

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