Санкт-Петербург, , 22:11 — REGNUM Вступать ли Украине в Европейский союз — дело Киева и Брюсселя. Москва не против евроинтеграции Украины, поскольку это вхождение в экономическое, а не в военное объединение, заявил 17 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Владимир Путин Kremlin.ru

Владимир Путин «ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком — в отличие от НАТО. Поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательная, понятная. Мы ничего не имеем против».

Президент пояснил, что присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям — суверенное право любой страны. Так же как право экономического объединения — принимать в свои члены новые государства или нет.

Владимир Путин «Насколько это возможно, целесообразно для ЕС, пускай определяют сами страны Евросоюза. Будет ли это на пользу или во вред Украине — это тоже их дело. Дело украинского народа и украинского руководства на сегодняшний день».

Президент добавил, что, по его мнению, украинская экономика от такого евровыбора не будет развиваться, скорее сойдёт на уровень колониальной. Но это выбор Киева в конечном итоге.

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