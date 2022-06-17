Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 22:11 — REGNUM Вступать ли Украине в Европейский союз — дело Киева и Брюсселя. Москва не против евроинтеграции Украины, поскольку это вхождение в экономическое, а не в военное объединение, заявил 17 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Президент пояснил, что присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям — суверенное право любой страны. Так же как право экономического объединения — принимать в свои члены новые государства или нет.
Президент добавил, что, по его мнению, украинская экономика от такого евровыбора не будет развиваться, скорее сойдёт на уровень колониальной. Но это выбор Киева в конечном итоге.
Читайте ранее в этом сюжете: Австрия напомнила Украине о критериях вступления в ЕС