Мюнхен, Германия, , 21:58 — REGNUM Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич 17 июня подтвердил трансфер 30-летнего флангового нападающего «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане.

Садио Мане Екатерина Лаут

«Да, он переходит», — цитирует Хасана Салихамиджича издание Sky Sport Deutschland.

В прошедшем сезоне Садио Мане принял участие в пятидесяти матчах за «мерсисайдцев» во всех турнирах, в которых отметился двадцатью тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

За «Ливерпуль» Мане выступает с 1 июля 2016 года после перехода из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 30-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.