Сеул, , 21:58 — REGNUM Создатель «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк рассказал о том, что испытывал «чудовищное напряжение» во время съёмок проекта. Об этом 17 июня пишет Variety.

Ли Джон Джэ в роли Сон Ки Хуна Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара»

По словам Хвана Дон Хёка, за время работы над шоу у него выпали шесть зубов. Он также добавил, что для съёмок второго сезона уже нанял несколько человек себе в помощь, чтобы избежать подобных проблем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года Netflix официально продлил южнокорейский сериал «Игра в кальмара» на второй сезон. Дата выхода пока неизвестна — по словам режиссёра, премьера состоится в конце 2023 года или начале 2024 года.

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