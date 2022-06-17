17 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова президента России о том, что следует направлять дополнительные средства на программу комплексного обустройства и развития села.

Артур Савин, , 22:16 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что необходимо выделять дополнительные средства на программу комплексного обустройства и развития села за счёт экспортных пошлин от продажи продукции сельского хозяйства, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 17 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Дейнека. Деревня. 1934 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это правильное решение в текущей ситуации. Люди нуждаются в помощи, и Путин это прекрасно понимает», — считает Альфия И.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое решение давно назревало, потому что сельская местность в России была в значительной степени запущена.

«Село надо поднимать! Как мы видим, сельскохозяйственная отрасль выходит на передний план, подвинув даже нефть и газ! Сейчас в мире начинается продовольственный кризис, голод и прочие «радости» ждут страны на всей планете. России в этой ситуации нужно крепкое село, в котором живут люди, которые работают, принося хлеб государству», — указывает Николай Н.

Некоторые комментаторы переживают, что исполнители поручений российского президента, как всегда, начнут свою излюбленную игру — глухие телефончики.

«Главное, чтобы указания президента опять чиновники «по-своему» не восприняли. А то под повышением уровня жизни поймут, что интернет-кабель надо до деревни довести, чтобы баба Маня могла в «этот ваш интырнет» заходить. Это дело, конечно, хорошее, но Путин явно имеет в виду вещи более высокого порядка», — уверен Кирилл К.

Часть людей полагает, что сельские жители могут и сами поднимать свои населённые пункты, но для этого правительству необходимо озаботиться созданием новых рабочих мест.

«Дайте работу сельчанам и не надо будет помогать!» — просит Леонид П.

Федор Решетников. В деревне Малый городок. 1943

«Пока на селе работа не появится, то и поднимать там будет нечего. Люди спиваются, потому что не хотят без конца один и тот же лес рубить за копейки! Любой чиновник, который жалуется, что в деревнях никто работать не хочет, сам бы десять раз за 30 лет чокнулся от такой жизни», — отмечает Максим П.

Ряд пользователей указывает на то, что сельская местность по большей части лишена современной инфраструктуры, что просто отпугивает множество граждан от выбора жизни в таких местах.

«Если на селе наконец-таки появятся нормальные дороги, свет и газ, то развитие возможно!» — уверен Vlad F.

«Владимир Владимирович, может, как-то отслеживать деньги? Выделить можно сколько угодно, но сколько доходит из них на цель? Это же каждый раз — сущий кошмар!» — пишет Ирина К.

«Боюсь, что не дойдут эти деньги до села. А если и дойдут, то только остатки, да и те местная администрация растащит по углам», — предполагает Михаил Ю.

Нашлись и те, кто отмечают, что у желающих привести российские сёла в приемлемый вид работы будет непочатый край.

«Хорошо бы заново отстроить все деревни, сельские школы, больницы, предприятия, которые «исчезли» за последние 30 лет», — указывает Александр В.

Напомним, 17 июня президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) о том, что необходимо выделять дополнительные средства на программу комплексного обустройства и развития села за счёт экспортных пошлин от продажи продукции сельского хозяйства.