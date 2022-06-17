Тюмень, 17 июня, 2022, 21:55 — ИА Регнум. В Тюменской области вечером 17 июня утонули две девочки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

МЧС

Сигнал о трагедии поступил в дежурную часть в 21:37 (19:37 мск) от очевидцев. Во время купания в заливе реки Тавда возле села Нижняя Тавда пропали две девочки. Спустя некоторое время местные жители извлекли из воды тело одного ребенка. На поиски второй девочки были направлены водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования и сотрудники МЧС. Они нашли тело второго ребёнка.

На месте работает следственная оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городском пруду Тюмени 16 июня утонул взрослый мужчина.