Москва, 17 июня, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Каких-то признаков, что Киев проявит способность к достижению договорённостей с Москвой, не видно, сообщил 17 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Дмитрий Песков «Переговоры никогда нельзя исключать. А подвижек по-прежнему нет».

Напомним, Россия передала после встречи представителей РФ и Украины в Стамбуле свой вариант гипотетической договорённости с Киевом. Украинская сторона молчит, не приняв предложения, но и не отказавшись.

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