Рим, , 21:50 — REGNUM Две политические партии Италии «уходят в отрыв» от конкурентов, таковы опубликованные 17 июня итоги опроса EMG.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

За правоконсерваторов из «Братьев Италии» (партия находится в оппозиции) готовы проголосовать 22,1% граждан, за леволиберальную Демократическую партию (входит в правящую коалицию) — 21,8%.

Продолжает снижаться рейтинг «Лиги» Маттео Сальвини, сейчас эта правоконсервативная партия (входит в правящую коалицию) может рассчитывать на 14,1% голосов.

Еще две партии коалиции, популисты из «Движения 5 звезд» и правоконсерваторы из партии «Вперёд, Италия» в ближайшие выходные могли бы получить 13% и 8,1% голосов соответственно.

При этом в Италии по-прежнему высока доля граждан, не определившихся с выборов или не намеревающихся голосовать (39,2%).