Белград, 17 июня 2022, 22:14 — REGNUM Сербский суд 17 июня постановил, что выборы на избирательном пункте в Терноце пройдут четвертый раз за последние четыре месяца.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это дает шанс главе Коалиции албанских партий все же попасть в Народную скупщину.
Ранее Камбери не хватило всего 12 голосов. В предыдущих составах Скупщины албанские партии получали три — четыре кресла.
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