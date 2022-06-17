Тюмень, 17 июня, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Тюменская область по итогам Петербургского международного экономического форума 2022 года получит 37 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил тюменский губернатор Александр Моор в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

«ПМЭФ-2022 для Тюменской области прошёл удачно. Мы заключили несколько соглашений. Подписан меморандум о намерениях с Республикой Арменией. Тюменская область на пятом месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата», — отметил глава тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 15 июня и завершился 17 июня 2022 года.