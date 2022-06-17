Рим, , 21:43 — REGNUM 67% жителей Италии выступают против сохранения Марио Драги на посту главы коалиционного правительства после следующих национальных выборов, таковы опубликованные 17 июня итоги опроса Termometro Politico.

Марио Драги European Parliament

С февраля 2021 года Драги возглавляет коалиционный кабинет министров, в который входят правоконсерваторы, леволибералы и популисты. Выборы должны пройти весной 2023 года.

16% граждан полагают, что новое правительство страны должно быть политическим (не коалиционным). 51% — что как бы правительство не было сформировано, возглавлять его Драги не должен.

По данным социологов, шанс сформировать политическое правительство есть у правых партий (Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони). Политологи, в свою очередь, напоминают о постоянных спорах в среде правых и считают более вероятным формирование еще одного коалиционного правительства.