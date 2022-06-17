Вашингтон, 17 июня, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Джейми Спирс, отец певицы Бритни Спирс, подал документы в суд с требованием заставить его дочь дать показания. Об этом 17 июня пишет TMZ.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

Как отмечает СМИ, Джейми Спирс утверждает, что певица собирается очернить его имя в своих мемуарах и соцсетях. Среди вопросов, которые он хочет задать своей дочери под присягой, утверждения Бритни Спирс о том, что её заставляли сдавать в больших количествах кровь для лечения, а также участвовать в терапии без её желания.

Ранее адвокат Бритни Спирс утверждал, что её отец скрывается от дачи показаний. По словам Мэтью Розенгарта, Джейми Спирс говорил, что даст показания, но лишь в Кентвуде, штат Луизиана (США) — адвокат согласился на это условие, однако после этого отец певицы якобы перестал выходить на связь на протяжении пяти месяцев.