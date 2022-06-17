Киев, , 21:39 — REGNUM Запад должен прекратить выдвижение мирных инициатив с неприемлемыми условиями, заявил 17 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для журнала Foreign Affairs.

Дмитрий Кулеба Facebook.com/dmytro.kuleba

Вместо этого Кулеба выдвинул требование «помочь победить».

«Запад не должен предлагать мирные инициативы с неприемлемыми условиями, вместо этого должен помочь Украине победить», — написал Кулеба.

Напомним, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную спецоперацию против нацисткой Украины с целью демилитаризации и денацификации этих территорий.

Читайте ранее в этом сюжете: Казачий отряд «Дон» сбил украинский БПЛА в Харьковской области